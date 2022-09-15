وزير التعليم: مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية تدعم استراتيجية التحول الرقمي

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات ختام النسخة الخامسة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بفرع الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه لمن دواعي سعادتي أن أشارك معكم اليوم في حفل ختام الأولمبياد المصري للمعلوماتية، هذا الحدث المهم الذي يعد أكبر وأهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لجميع المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف أن الأولمبياد الذي ساهم في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي حصل معظمهم على منح دراسية في أرقى الجامعات بالخارج، ويعمل بعضهم حاليًا في كبرى الشركات العالمية.

ركيزة الشعوب نحو التقدم والازدهار

أوضح أن العلم هو القوة وهو مفتاح المستقبل وهو خير استثمار في البشر، وركيزة الشعوب نحو التقدم والازدهار، وهو العامل الأول لتحقيق الإنجازات البشرية على مر العصور، ومصر بما لديها من أساتذة وخبراء في كافة مجالات العلم والمعرفة قادرة على دعم الدول العربية والإفريقية.

الثروة البشرية أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة

وأشار الوزير إلى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة، لذا وجب علينا جميعًا إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة لتخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعًلا قادرًا على العطاء لوطنه.

وأكد أن الاهتمام بهذه المسابقة التكنولوجية يدعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل حول العالم.

وتابع: "وفي هذا الإطار تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين وإكسابهم المهارات التي تحقق التنمية الذاتية لهم مع رعايتهم تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع".

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة في ختام كلمته للطلاب بأن يحافظوا على تفوقهم ونجاحهم في المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على النجاح الذي حققه الطلاب في الأولمبياد.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل إن الأولمبياد المصري للمعلوماتية هي أكبر مسابقة في البرمجة وحل المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف أن الأولمبياد هو برنامج مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2003 ساهم في ظهور العديد من العباقرة والمواهب التي تحتل الآن مناصب في كبرى شركات العالم مثل (فيسبوك ومايكروسوفت)، كما ساعد العديد من الطلاب فى الحصول على منح دراسية كاملة بأعرق الجامعات في العالم مثل MIT، ستانفورد ووترلوو بكندا.

تدريب الطلاب على البرمجة

أوضح، أن الاستعداد للأولمبياد يبدأ باختبار آلاف الطلاب داخل المدارس والأندية لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب على البرمجة وطرق الحل المنهجي لمدة 45 ساعة تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أن ننتهي باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

استضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وأشار إلى أن مصر تستعد حاليًا لاستضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2024 حيث يعد أهم وأعرق مسابقة في البرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس حول العالم، ويعود تاريخ الأولمبياد إلى أكتوبر عام 1987.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.