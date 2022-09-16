فايا يونان تغازل الجمهور المصري في حفلها بالقاهرة.. وتقدم أغنية لـ وردة

بدأ، منذ قليل، حفل المطربة السورية فايا يونان بمسرح الزمالك، بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات في القاهرة.

فايا يونان تغازل الجمهور المصري

وغازلت فايا يونان الجمهور المصري في بداية الحفل قائلة: «إنتو إزاي حلوين كده وحشتوني جدا».

وأكملت فايا الحفل بتقديم أغنية بيناتنا في بحر، وشهد مسرح الزمالك إقبالا كامل العدد، حيث مازحت فايا الجمهور كثيرا وتبادل معهم الحديث.

فايا يونان ووردة الجزائرية

فايا خلال الحفل، أدت أغنية خاصة للفنانة وردة الجزائرية وهي بتونس بيك والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، ومازحت الفنانة السورية فايا يونان جمهورها المتواجد، حيث دخلت في وصلات حديث متبادلة معهم أكثر من مرة.

من المقرر أن تطير فايا يونان بعد الحفل إلى دولة الإمارات العربية من أجل إحياء حفل غنائي كبير في إمارة أبو ظبي.

وكانت فايا قد أحيت مؤخرا حفلا في تونس وفي المملكة العربية السعودية.

يذكر أن آخر أغاني فايا يونان أغنية «دمشق» والتي طرحتها قبل 4 أشهر، واقتربت من تحقيق ربع مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وسبقها أغنية «كن عاشقا» والتي اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وسبق وأعادت فايا يونان غناء أغنية «بنلف نلف» التي سبق وغنتها وردة وسميرة سعيد وآخرهم مصطفى قمر، وحققت نجاحا كبيرة.