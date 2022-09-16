«مصايف الإسكندرية» عن مهرجان «الرياضة للجميع»: عُرس شارك فيه 800 لاعب

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم عن إحصائية أول مهرجان رياضي بشواطئ الإسكندرية، التي اعتبرته عرسا رياضيا نظرا لحضور ما يزيد عن 800 رياضي يتبعون 30 ناديا ومركز شباب وكلية وهيئات أخرى ليتباروا ويتنافسوا ويقدموا عروضا رياضية في أكثر من 10 ألعاب مما يعد أكبر تجمع رياضي على شواطئ المدينة الساحلية وانتهى الحفل بتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير على الفرق الفائزة.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انطلقت فاعليات مهرجان الرياضة للجميع، والتي بدأت بطابور عرض للفرق المشاركة يتقدمهم حملة الأعلام ثم السلام الوطني وجاء المهرجان بتنظيم من الاتحاد المصري العام للرياضة بالإسكندرية؛ وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

عروض متميزة ومسابقات ضمن مهرجان الرياضة للجميع بالإسكندرية

وتوالت فقرات المهرجان لتشمل رياضات عديدة، منها «كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة» بينما قدمت ثلاثة أكاديميات للعبة «الراكيت» السكندرية الأصل، عروضا متميزة وحازت على إعجاب الحضور ورواد الشاطئ، حيث شاركت أكاديمية الطاحونة وأكاديمية سيدات إسكندرية وأكاديمية الراكيت المصري.

الاتحاد المصري للأقزام ومنتخب مصر ضمن المنافسين بمهرجان الرياضة للجميع

وشاركت فرق الاتحاد المصري للأقزام ومنتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة في عروض مهرجان الرياضة للجميع بالإضافة إلى عروض الكاراتيه والتايكوندو وكرة السرعة وشد الحبل والبوكسنج والعديد من الألعاب الترويحية الأخرى، كما حازت العروض التي قدمتها طلبة مدرسة المتفوقين العسكرية على إعجاب وتصفيق الحضور.

وختم المهرجان اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الذي نقل للحضور تحية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ثم كلمة الدكتورة سامية حسن رئيس منطقة الإسكندرية للرياضة للجميع.

تقديم تأمين طبي للمشاركين بالمهرجان من شركة النجيب

وجاء المهرجان بمشاركة متميزة من شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجمعية «خليك إيجابي» مع تقديم تأمين طبي متميز للحدث من شركة النجيب للمستلزمات الطبية وكذلك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية لفرق الدمج الاستعراضية وجالية من جنوب السودان وفقرات غنائية أخرى.