تنسيق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة 2022.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة 2022 متاح لطلاب المرحلة الثانية، موضحة أنه يمكن التنسيق للكلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهو متاح بداية من اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري حتى يوم 22 من نفس الشهر، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع خطوات التقديم بدقة.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة 2022

تقول الدكتورة هبة أبو النيل، عميدة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، إنّ الكلية تقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بعدد 1000 طالب للشعبة العلمية و1000 طالب للشعبة الأدبية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الطالب يدرس تخصصين بالكلية وليس تخصص دراسي واحد وهو ما يوفر فرصة متميزة في سوق العمل.

طبيعة الدراسة بالكلية

وأضافت «أبو النيل» لـ«الوطن»، أن الكلية تعد من الكليات الفريدة والمميزة وتعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وداخل مصر التي تهتم بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة ومدة الدراسة بها 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة وتشمل 7 تخصصات وهي قسم اضطرابات اللغة والتخاطب وقسم اضطراب طيف التوحد وقسم الإعاقة العقلية وقسم الإعاقة السمعية وقسم الإعاقة البصرية وقسم صعوبات التعلم وقسم الموهبة.

أقسام الكلية

أما عن الأقسام الأكاديمية في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة فهي قسم العلوم وقسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية وقسم الدراسات.

قسم اضطراب طيف التوحد

قسم اضطراب طيف التوحد هو أحد الأقسام العملية لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم التدريس فيه عن طريق التعليم المباشر ويقوم على تأهيل الطلاب للتعامل مع فئات اضطراب التوحد باستخدام الطرق العلاجية المختلفة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس في التوحد إذا أنجز 140 ساعة معتمدة وبرنامج الدراسات العليا يمنح الطالب درجة الدبلوم العامة في التوحد إذا أنجز 40 ساعة معتمدة.

قسم اضطرابات اللغة والتخاطب

قسم اضطرابات اللغة والتخاطب يهدف إلى إكساب الطلاب الدارسين برامج التدخل المبكر والحد والوقاية والتعرف على حالات اضطرابات التخاطب في المجتمع المصري وإجراء ودعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في ميدان اضطرابات اللغة والتخاطب لتحسين وتطوير أساليب تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاديين المضطربين تخاطبياً.

قسم الإعاقة العقلية

قسم الإعاقة العقلية يسعى إلى تدريب وتأهيل طلاب البكالوريوس للعمل فى مجال رعاية ذوي الإعاقة العقلية وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وإعداد خريج متميز محقق لمعايير الاعتماد وضمان الجودة وإعداد اختصاصي ذوي احتياجات خاصة مؤهل في مجال الإعاقة العقلية.

قسم الإعاقة السمعية

قسم الإعاقة السمعية يهدف إلى تأهيل طلاب البكالوريوس للعمل في مجالات الإعاقة السمعية في سوق العمل وتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين على اختيار القضايا البحثية المتميزة في مجال الإعاقة السمعية للمشاركة في رؤية مصر 2030 وإعداد طلاب البكالوريوس وفقا لما يحتاجه سوق العمل وتأهيل الطلاب للاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية في مجال التخصص.

قسم الإعاقة البصرية

قسم الإعاقة البصرية أو برنامج الإعاقة البصرية بالكلية يهدف إلى إعداد خريجِ متميزِ قادرِ على رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، مزودًا بالمعارف والمهارات والفنيات المطلوبة والاستراتيجيات العامة والخاصة للتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية ويقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، ويحتوي البرنامج على 24 مقررًا منها 16 مقررًا أساسيًا، ومقررات اختيارية وتتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة والتي تبلغ 42 ساعة منها 26 نظري، و16 عملي.

قسم الموهبة

قسم الموهبة هو أول قسم متخصص وفريد بمصر يهتم بإعداد معلمي وأخصائي الموهوبين، حيث يتم إعداد وتدريب الطلاب على أحدث الطرق والأساليب والبرامج التقنية الحديثة لاكتشاف ورعاية وتربية الموهوبين والمبدعين.

قسم صعوبات التعلم

قسم صعوبات التعلم يهدف إلى إعداد أخصائي ومعلم متخصص في مجال ذوي صعوبات التعلم ومنح درجة البكالوريوس في علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص صعوبات التعلم وتأهيل كفاءات قادرة على العمل مع ذوي صعوبات التعلم.