تفاصيل قسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.. 42 ساعة دراسية

قسم الإعاقة البصرية هو أحد الأقسام المتخصصة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، يسعى إلى إعداد خريج متميز قادر على رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل، وتوفير بيئة بحثية تعليمية للتدريب على مجابهة التحديات التعليمية والمهنية والتأهيلية لذوي الإعاقة البصرية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تقول الدكتورة هبة أبو النيل، عميد الكلية، إن برنامج الإعاقة البصرية بالكلية يهدف إلى تخريج جيل مزود بالمعارف والمهارات والفنيات المطلوبة والاستراتيجيات العامة والخاصة للتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية «مكفوفين وضعاف بصر» وتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل وتوفير بيئة بحثية تعليمية للتدريب على مجابهة التحديات التعليمية والمهنية والتأهيلية لذوي الإعاقة البصرية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

تفاصيل الدراسة بالقسم

وتضيف لـ«الوطن»، أن البرنامج يقبل خريجي الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، ويحتوي البرنامج على 24 مقررًا منها 16 مقررًا أساسيًا، ومقررات اختيارية وتتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة والتي تبلغ 42 ساعة منها 26 نظري و16 عملي وبالإضافة لتخصص الإعاقة البصرية يتخصص الطالب في أحد الأقسام الأكاديمية «عربي وعلوم وإنجليزي ودراسات اجتماعية».

أهداف القسم

وأوضحت الدكتورة هبة أبو النيل، أن القسم يهدف إلى إعداد أخصائي ذوي احتياجات خاصة مؤهل في مجال الإعاقة البصرية وإعداد معلم قادر على تقديم الخدمات الأكاديمية والتربوية لذوي الإعاقة البصرية وتشجيع البحوث العلمية في مجال الاكتشاف المبكر والتشخيص والتدريب والتأهيل لذوي الإعاقة البصرية وتحقيق مركز تنافسي متميز بين الأقسام المنافسة في الكليات المناظرة محليًا وإقليميًا.

فرص عمل خريجي القسم

وعن مجالات العمل، أكدت أنه يمكن لخريج قسم الإعاقة البصرية العمل في مختلف الميادين التي تهدف لخدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام وذوي الإعاقة البصرية على وجه الخصوص، ومن بين هذه المجالات معلم في مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج وأخصائي إعاقة بصرية في الإرشاد الأسري ومدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج.

المواصفات العامة لخريج قسم الإعاقة البصرية

ونوهت عميدة الكلية إلى أنه بجانب المواصفات المرتبطة بالتخصص يجب أن يكون خريج قسم الإعاقة البصرية قادرًا على إدراك خصائص ذوي الإعاقة البصرية، واحتياجاتهم المتنوعة ويشارك في إعداد برامج اكتشاف وتشخيص ذوي الإعاقة البصرية ويستخدم أساليب وأدوات قياس وتقويم مناسبة لذوي الإعاقة البصرية ويصمم بيئات تربوية وتعليمية تناسب ذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المشاركة في تنمية القيم والانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة 2022 متاح لطلاب المرحلة الثانية، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع خطوات التقديم بدقة.