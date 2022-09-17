القطن متوسط التيلة يعيد الحياة لـ«الذهب الأبيض» بسوهاج.. «نوّر على عوده»

يزين القطن أراضي سوهاج الزراعية بزهرات الخير التي يجنيها المزارعون بعد جهد ورعاية عدة أشهر، ليدر عليه دخلا ينتظره كل عام لقضاء احتياجاته المختلفة، خاصة في ظل تضاعف الكميات المنزرعة بالقطن في المحافظة خلال العامين الماضي والحالي.

وقال السيد الشندويلي، نقيب الفلاحين بسوهاج، بحديثه لـ«الوطن»، إن ذلك يرجع إلى زراعة القطن متوسط التيلة ما قلل تكلفة زراعة الفدان وزاد الإنتاجية وسعر القنطار، لكثرة الطلب على القطن متوسط وقصير التيلة.

القطن طويل التيلة يحتاج مجهودا أكبر

وأوضح أنه كان يتم زراعة القطن طويل التيلة لسنوات عديدة بالمحافظة، ما يحتاج إلى عناية فائقة وكثرة رش مبيدات حماية من الدودة ما يضاعف تكلفة الإنفاق على الفدان، كما لا يوجد طلب في الصناعة على القطن طويل التيلة، فكان الحل لإنقاذ زراعة القطن بسوهاج هو زراعة متوسط وقصير التيلة.

196 فدان قطن بسوهاج

وأضاف «الشندويلي»، أن مساحة القطن المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 196 فدانا مقارنة بالمساحة المنزرعة منذ عامين والتي بلغت 60 فدانا فقط، موضحا أنه يتم تشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن، خاصة أنه محصول استراتيجي ويعد صلب صناعة الغزل والنسيج.

وعن سعر قنطار القطن العام الماضي، أوضح نقيب الفلاحين بسوهاج أن قنطار القطن العام الماضي وصل إلى 4800 جنيه، مضيفا أن المزارعين هذا العام ينتظرون تحديد سعر قنطار القطن وفقا لسعر البورصة.

الشمس تغير لون القطن

وعن زراعة القطن، قال محمد وحيد، أحد أهالي مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، إنه بدأ هذا العام بزراعة القطن متوسط التيلة بعد العديد من المناشدات لتوفير بذوره، فالقطن طويل التيلة «كان مخسر ومش جايب همه».

وأضاف، «القطن بربيه زي العيال، وبناخد بالنا منه، كل البيت بيراعيه من أول زراعته، وبيترش عشان الدودة، فلازم باستمرار نتابعه، وأول ما ينضج على العود نشيله، ولا يترك تحت الشمس حتى لا يتغير لونه ويفضل أبيض ناصع، ويتم نشره على مفارش نظيفة ويتم التقليب حتى تمام جفافه، ثم نضعه في أجولة من الخيش، موضحا أن دخل القطن هذا العام سيخصصه لبناء منزل لأولاده.

336 ألف فدان قطن بصعيد مصر

وفقا لبيان قطاع شئون مديريات الزراعة، فإن مساحة محصول القطن بمحافظات الصعيد «بني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط»، قد بلغت 336 ألف فدان، ويستمر الموسم التسويقي لها حتى أغسطس 2023.

جدير بالذكر أنه وفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن المساحة المنزرعة بمختلف المحاصيل الزراعية بأراضي محافظة سوهاج فعليا تبلغ 295,600 فدان فضلا عن المساحة القابلة للاستصلاح الزراعي بسوهاج والتي تبلغ 22,058 فدان.