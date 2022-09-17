الجمهور يشيد بأغنية «دلوقتي عجبناكوا» لبهاء سلطان: صوت قوي

نالت أغنية بهاء سلطان الجديدة، والتي تحمل عنوان «دلوقتي عجبناكوا»، أشادات الجمهور والذي أثني علي صوت بهاء سلطان وعودتة القوية، إضافة إلى الإشادة بكلمات الأغنية.

ونشر بهاء سلطان مقطعًا من أغنية «دلوقتي عجبناكوا»، الأغنية عبر حسابه على موقع نشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتنهال عليه التعليقات، إذ قال أحد المتابعين: «جميلة أوي أحلي صوت»، وعلق آخر: «رهيب يا بهاء أجمل صوت في مصر»، وأوضح آخر: «أخيرًا السلطنة رجعت»، بينما تابع أحدهم: «بهاء سلطان من أحلى الأصوات أغنية عظيمة».

أغنية دلوقتي عجبناكوا

أغنية «دلوقتي عجبناكوا» لـ بهاء سلطان، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي، منتج فني سعيد إمام،واحتفل صناع العمل بأنطلاق الاغنية بحضور الفنان بهاء سلطان في برج القاهرة،وظهر علي البرج اسم بهاء سلطان واسم اغنيتة الجديدة"دلوقتي عجبناكوا".

وتقول كلمات أغنية: «دلوقتي عجبناكوا؟.. ما كنا حلوين ومعاكوا!.. فجأة الشوق آهو جابكوا.. طب إيه كان مشّاكوا؟.. أيوة إحنا إحلوينا لأ وكمان بقينا صعب يخش علينا كلمة ودمعتين».