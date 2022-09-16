بهاء سلطان يستعد لطرح 3 أغنيات مع روتانا بعد نجاح «دلوقتي عجبناكو»

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح ثلاث أغنيات جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أن أكمل تعاقده معها واحتفل بالتعاقد أمس خلال حفل كبير أقيم في برج القاهرة.

روتانا تحتفل ببهاء سلطان بوضع صورته على برج القاهرة

علمت «الوطن» أن أغنية دلوقتي عجبناكو هي أولى أغنيات بهاء مع روتانا سيتم استكمالها بطرح ثلاث أغنيات أخرى خلال الأيام المقبلة لكي يستكمل بهاء تعاقده مع شركة روتانا

أغنية دلوقتي عجبناكو من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

وتُعد هذه الأغنية أول تعاون بين الفنان بهاء سلطان، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد انفصاله والمنتج نصر محروس وانتهاء أزمتهما التي استمرت عدة سنوات، وحالت دون تعاون «سلطان» مع أي جهة أخرى.

كلمات أغنية «دلوقتي عجبناكو» للفنان بهاء سلطان

ومن كلمات أغنية دلوقتي عجبناكو: دلوقتي عجبناكو؟، ما كنا حلوين ومعاكوا، فجأة الشوق أهو جابكوا، طب إيه كان مشّاكوا؟، أيوة احنا احلوينا، لأ وكمان بقينا صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين، كنا زمان حاجة تانية، غُلب وطيبة الدنيا.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان كان قد طرح ألبوم سيجارة مع المنتج نصر محروس وكان آخر تعامل رسمي بينه وبين محروس بعد سنوات من الخلاف في المحاكم، حيث قدم عددا كبيرا من الأغنيات في الألبوم منها أغنية «تعالى أدلعك» التي حققت نجاحا كبيرا.