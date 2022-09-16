مجد القاسم يكشف تفاصيل عودته للغناء مجددا: أتمنى أعمل دويتو مع بهاء سلطان

كشف الفنان مجد القاسم عن تفاصيل عودته للغناء مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ الغناء اختلف عن الماضي لأنّه لا توجد رومانسية، وكل الأغاني باتت عن الهجر والمشكلات والضرب.

مجد القاسم: «مقدرش أروح للمهرجانات»

وأكّد مجد القاسم، أنّه لا يمكنه الغناء بهذه الطريقة، فهو لا يستطيع أن يسلك طريق المهرجانات، لأنّه لا يوجد به غناء، لافتًا إلى أنّه عاد إلى الغناء مجددًا بتفاصيل جديدة أخذ فيها روح الإيقاع والمزيكا بشكلٍ لا يسيء له.

وأوضح القاسم مجد القاسم، خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أنّ جيل التسعينات لم يستطيعوا أن يكملوا في هذا التيار لكنهم يحاولون تقديم أعمال يتمنى أن تنجح لأنّها ستكون حافزًا للكل للعمل بشكل لطيف.

لو هعمل دويتو هغني مع بهاء سلطان

وكشف مجد القاسم عن الفرق بين جيل التسعينات والجيل الحالي: «الفرق دلوقتي بيتكلموا عن التريند والتريند دلوقتي إن الأغنية تعمل مشاهدات مليون فيما فوق ودي من أسهل ما يكون وجيبي حاجة شاذة وحطيها هتعمل ملايين.. لكن التريند الحقيقي كان إننا نغني أنا وإيهاب وهشام وبعد 3 شهور نلاقي الشريط باع 4 ملايين نسخة».

وأشار أنّه لو كان سيغني دويتو سيختار الغناء مع بهاء سلطان، معتبرًا أنّ أفضل الأصوات المصرية الأصيلة هي بهاء سلطان وخالد عجاج.