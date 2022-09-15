بهاء سلطان بعد طرح أغنية «دلوقتي عجبناكو»: دعوات جمهوري ساندتني

أعرب الفنان بهاء سلطان عن سعادته لطرح أولى أغنياته «دلوقتي عجبناكو»، عبر المنصات السمعية والرسمية لشركة روتانا، والتي احتفل بها خلال الساعات الماضية في برج القاهرة.

وقال خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغنيته الجديدة ما هي إلا بداية مع شركة روتانا لعدد كبير من الأغنيات الجديدة التي تطرح تباعا، كما قدم شكر خاص لجمهوره الذي ساعده على طرح أغنيته الجديدة والذي دعمه ليعود لطرح أعماله الجديدة.

احتفال شركة روتانا بأغنية بهاء سلطان

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بطرح أغنية «دلوقتي عجبناكوا»، أول تعاون بين الشركة وبهاء سلطان، بعد أن أنهى تعاقده مع «فري ميوزك» والمنتج نصر محروس، وذلك في برج القاهرة.

واقتصر الحفل على صُناع الأغنية، وهم: الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي، بجانب عدد من العاملين بالشركة.

كلمات الأغنية

أغنية «دلوقتي عجبناكوا» لـ بهاء سلطان، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي، منتج فني سعيد إمام، وحققت نحو 150 ألف مُشاهدة، منذ طرحها عصر اليوم الخميس، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية: «دلوقتي عجبناكوا؟.. ما كنا حلوين ومعاكوا!.. فجأة الشوق آهو جابكوا.. طب إيه كان مشّاكوا؟.. أيوة إحنا إحلوينا لأ وكمان بقينا صعب يخش علينا كلمة ودمعتين».

الانتهاء من تسجيل أغنية فيلم «المطاريد»

بهاء سلطان أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في محافظة الإسكندرية، وقدم في الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته، منها «تعالى أدلعك، وقوم أوقف»

بهاء سلطان كان انتهى منذ أيام، من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «المطاريد» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، الذي جرى الانتهاء من تصويره، والذي من المقرر أن يعرض خلال الأسابيع المقبلة في دور العرض.