أغنية «دلوقتي عجبناكو» لـ بهاء سلطان تتخطى نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة

كسرت أغنية «دلوقتي عجبناكو» للفنان بهاء سلطان، حاجز نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، في أقل من 24 ساعة، وتصدر بها حركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، و«تريند» قائمة المشاهدات.

كما تصدر بهاء سلطان، محركات البحث، بسبب إطلالته المختلفة والتي ظهر بها على البوستر الدعائي لأغنية «دلوقتي عجبناكو»، وارتدائه ملابس طويلة وفضفاضة باللون الأبيض، وزيّن رقبته بقلادة طويلة، وتركه شعره منسدلًا على كتفيه.

أول تعاون بين بهاء سلطان وشركة روتانا

وجاءت كلمات أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

وتعد هذه الأغنية أول تعاون بين الفنان بهاء سلطان، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد انفصاله والمنتج نصر محروس وانتهاء أزمتهما التي استمرت عدة سنوات، وحالت دون تعاون «سلطان» مع أي جهة أخرى.

كلمات أغنية «دلوقتي عجبناكو» للفنان بهاء سلطان

ومن كلمات أغنية دلوقتي عجبناكو:

دلوقتي عجبناكو؟

ما كنا حلوين ومعاكوا

فجأة الشوق أهو جابكوا

طب إيه كان مشّاكوا؟

أيوة احنا احلوينا

لأ وكمان بقينا صعب يخش علينا

كلمة ودمعتين

كنا زمان حاجة تانية

غُلب وطيبة الدنيا

كنا بنيجي في ثانية

كنتوا ساعتها فين؟

دلوقتي بقينا فُلة ده إنتوا كسرتوا ورانا قُلة

ومشينا وسايبينها على الله

كدة فجأة وجعناكوا

عارفين أيوة قِسينا

نشفنا ورانا رمينا دنيا بنت لذينا

يوم سلف يوم دين

والله مش ندية ولا عِند ولا أذية

أصل المواضيع ديا خلصت من سنتين

دلوقتي إتقدرنا

ده احنا ياما إتكدرنا

يلا قدركم وقدرنا تيجوا بعد ما ننساكوا