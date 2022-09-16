«مفيش مستحيل».. رحلة «عبدالعليم» من مُعلم بمدرسة إلى عميد كلية

رحلة الحلم والإرادة بعد سنوات من التفوق العلمي، جاءه الترشيح للعمل مدرسا بالتربية والتعليم، ولكن بعد أيام جاء ترشيح جديد بتعيينه معيدا بكلية العلوم، ليتغير حاله من العمل في المدرسة إلى العمل الجامعي، قصة الدكتور صالح عبد العليم، يستعرضها «مصر تستطيع».

بدأ مدرسا وأصبح عميدا

قال الدكتور صالح عبد العليم، عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، إنه حصل على بكالوريوس العلوم والتربية، وبدأ حياته مدرسا بالتربية والتعليم قبل تكليفه بالعمل عضو هيئة تدريس بالجامعة، لافتا إلى أنه فضَّل الجانب الأكاديمي على الجانب التربوي، واستكمل دراسته العليا من المواد التكميلية بعدما انتهى من فترة تجنيده.

وأوضح «عبد العليم»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أنه حصل على الماجستير من كلية العلوم بجامعة القاهرة، وخلال عمله بالجامعة قرر أساتذته الانتهاء من رسالته مبكرا نظرا لتفوقه ونبوغه الدراسي.

الدكتوراه في عامين من كلية العلوم

وأكد عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، أنه سجَّل الدكتوراه عام 1995 وانتهى منها خلال عامين وبدأ العمل في الأبحاث وسافر للدول العربية وترقى في الدرجات العلمية، إلى أن وصل لمنصب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الفيوم ثم وكيل الكلية في 2016 إلى أن ترقى لمنصب عميد الكلية.