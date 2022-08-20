مجالات العمل المتاحة لطلاب كلية دار العلوم.. الصحافة والتدريس أهمها

بدأ الكثير من طلاب الثانوية العامة البحث عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد، والتي تتناسب مع مجاميعهم التي حصلوا عليها وفقًا لتنسيق الكليات، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2022، حيث بدأ المئات من طلاب الشعب المختلفة البحث عن الكليات المتاحة ومن بين تلك الكليات كلية دار العلوم.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم المعلومات المتاحة لطلاب الثانوية العامة وخاصة لطلاب المرحلة الثانية عن كلية دار العلوم.

كلية دار العلوم إحدى الكليات العريقة في مصر، إذ توجد في الكثير من الجامعات الحكومية منها جامعة القاهرة وجامعة المنيا والفيوم أو دمنهور، وغيرها من الجامعات الأخرى، كما أنها تؤهل خريجين متخصصين في اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

تخصصات كلية دار العلوم

تتعدد تخصصات كلية دار العلوم التي تتمثل في قسم النحو والصرف والعروض، وقسم البلاغة، وقسم النقد الأدبي والأدب المقارن، وقسم الدراسات الأدبية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم الفلسفة العقيدة الإسلامية، وقسم والدراسات السامية علم اللغة والشرقية، وقسم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، كما أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية.

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لـ«الوطن» إن كلية دار العلوم تعد من الكليات العريقة في مصر، كما أنها الكلية التي تخرج منها الأديب طه حسين، مشيرا إلى أن الطلاب الذين يتخرجون من كلية دار العلوم لديهم قدرة عالية على التعامل مع اللغة العربية، وذلك لأن المحاضرات الخاصة بكلية دار العلوم تقدم محتوى جيدا في اللغة العربية.

مجالات العمل

وتابع الخبير التربوي أن هناك مجالات عمل متعددة لخريج كلية دار العلوم، إذ يمكنه العمل في مجال التدريس سواء معلم للغة العربية أو مدرس للعلوم الشرعية الإسلامية وأيضا العمل كمدقق لغة أو مراجع بيانات في مجال الصحافة أو القنوات الفضائية.