تنسيق كلية العلوم 2022 لشعبتي «العلمي».. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق كلية العلوم 2022، لشعبتي علمي «رياضة وعلوم»، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

تفاصيل تنسيق كلية العلوم 2022

أكدت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق كلية علوم 2022، من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، تنسيق كلية العلوم 2022:

- كلية العلوم جامعة دمنهور 349 درجة

- كلية العلوم جامعة الزقازيق 347 درجة

- كلية العلوم جامعة كفر الشيخ 347 درجة

- كلية العلوم جامعة المنصورة 346 درجة

- كلية العلوم جامعة القاهرة 346 درجة

- كلية العلوم جامعة جنوب الوادي 346 درجة

- كلية العلوم جامعة الإسكندرية 345 درجة

- كلية العلوم جامعة أسيوط 345 درجة

- كلية العلوم جامعة طنطا 343 درجة

- كلية العلوم جامعة بنها 343 درجة

- كلية العلوم جامعة المنيا 342 درجة

- كلية العلوم جامعة عين شمس 342 درجة

- كلية العلوم جامعة بورسعيد 341 درجة

- كلية العلوم جامعة دمياط 341 درجة

- كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة

- كلية العلوم جامعة الفيوم 340 درجة

- كلية العلوم جامعة أسوان 340 درجة

- كلية العلوم جامعة بني سويف 339 درجة

- كلية العلوم جامعة السويس 339 درجة

- كلية العلوم جامعة حلوان 339 درجة

- كلية العلوم جامعة العريش 338 درجة

- كلية العلوم جامعة الوادي الجديد 338 درجة

- كلية العلوم بنات جامعة عين شمس 338 درجة

- كلية العلوم جامعة الإسكندرية رياضة 312 درجة

- كلية العلوم جامعة القاهرة رياضة 310 درجة

- كلية العلوم جامعة المنصورة رياضة 308 درجة

- كلية العلوم جامعة دمنهور رياضة 305 درجة

- كلية العلوم جامعة عين شمس رياضة 304 درجة

- كلية العلوم جامعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 303 درجة

- كلية العلوم جامعة الزقازيق رياضة 302 درجة

- كلية العلوم جامعة طنطا رياضة 302 درجة

- كلية العلوم جامعة كفر الشيخ رياضة 301 درجة

- كلية العلوم جامعة بنها رياضة 301 درجة

- كلية العلوم جامعة حلوان رياضة 299 درجة

- كلية العلوم جامعة دمياط رياضة 298 درجة

- كلية العلوم جامعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 درجة

- كلية العلوم جامعة بورسعيد رياضة 297 درجة

- كلية العلوم جامعة الفيوم رياضة 296 درجة

- كلية العلوم جامعة السويس رياضة 296 درجة

- كلية العلوم جامعة بني سويف رياضة 295 درجة

- كلية العلوم جامعة أسوان رياضة 295 درجة

- كلية العلوم جامعة أسيوط رياضة 291 درجة

- كلية العلوم جامعة المنيا رياضة 291 درجة

- كلية العلوم جامعة جنوب الوادي رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة العريش رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة الوادي الجديد رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة سوهاج رياضة 289 درجة

- كلية العلوم جامعة بنات عين شمس رياضة 289 درجة