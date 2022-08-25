تخصصات كلية العلوم عديدة ومتنوعة وتقبل طلاب الشعبة العلمية بشقيها علمي علوم وعلمي رياضة، إذ يقول الدكتور عماد أبوالدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إنَّ الكلية تتضمن 6 تخصصات مختلفة وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وعلوم الحيوان والحشرات والنبات والميكروبيولوجي.

تفاصيل تخصصات كلية العلوم

وأضاف «أبوالدهب» لـ«الوطن»، أنَّ تخصصات كلية العلوم جامعة حلوان بعد ظهور تنسيق المرحلة الثانية تنقسم إلى ثلاث شعب أساسية: الشعبة الأولى هي شعبة العلوم البيولوجية والشعبة الثانية هي شعبة العلوم الفيزيائية، والشعبة الثالثة هي شعبة الجيولوجيا وعلوم الأرض ويلتحق الطالب بهذه الشعب بداية من الأولى له بالكلية.

وأكّد «أبوالدهب»، أنَّه يتفرع من الشعب الثلاث مجموعة من الشعب أبرزها الإحصاء والحاسب والرياضة والحاسب وهي الشعبة التي تقبل طلاب علمي رياضة من الثانوية العامة وشعبة الكيمياء والفيزياء، موضحاً أنَّ هذه الشعب هي الأكثر إقبالاً من قبل طلاب الثانوية العامة.

تجهيزات معامل كلية العلوم

وأوضح عميد كلية العلوم بـ جامعة حلوان، أن الكلية تستعد لقبول 1000 طالب في العام الدراسي الجديد، مؤكّداً أنَّه تمّ تجهيز المعامل لتدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة منها معامل الكيمياء والفيزياء والبايوتكنولوجي.

ونوه عميد كلية العلوم إلى أنَّ الكلية تقدم برنامج خاص بمصروفات تصل إلى 16 ألف جنيه وهو برنامج التكنولوجيا الحيوية والجزيئية، وبرنامجين لطلاب الدراسات العليا هما التكنولوجيا الحيوية والجزيئية والفيزياء الحيوية والطبية، فضلاً عن دبلومة في الكيمياء والميكروبيولوجي وتطبيقاته.

تفاصيل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية «البيوتكنولوجي»

وأشار إلى أنَّ برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية «البيوتكنولوجي» يتوافق مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 والمتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي ويساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج 8 فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس ويتميز بتأهيل الخريج للعديد من المسارات، ففي المسار الطبي يشمل معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال.