6 بنوك تشارك في معرض «أهلا مدارس» بعروض وخدمات التقسيط

شاركت البنوك المصرية في معرض «أهلاً مدارس» هذا العام بدور فعال وداعم للأسر المصرية، انطلاقا من إيمانها بدورها ومسؤوليتها المجتمعية لتتيح خدمات التقسيط وسداد المصروفات الدراسية، ما يساهم أيضًا في نشر الثقافة المالية ويحقق أهداف الدولة للشمول المالي.

«نبيل»: إقبال كبير من الأسر المصرية على المعرض

في البداية، أكد محمد نبيل، أحد المسؤولين عن تنظيم معرض أهلا مدارس، على نسبة الإقبال الكبيرة من الأهالي على المعرض هذا العام، وعلى حد تعبيره «مفيش رجل».

الملابس الجاهزة معروضة لجميع الأعمار

وأوضح «نبيل» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حرص العارضين من شركات ومحلات الملابس المشاركة على توفير ملابس للكبار سواء الحريمي، أو الرجالي بجانب ملابس الأطفال من يونيفورم وأحذية وملابس داخلية أيضاً وإيشاربات وطرح، ساهمت في حرص الأسر المدرسية على زيارة المعرض.

199 شركة تشارك في المعرض

وكشف عن مشاركة 199 شركة في معرض أهلا مدارس هذا العام، من بينها 40 شركة ملابس و25 أحذية، والباقي متنوع بين شركات الأغذية والنظارات الطبية وكشف البصريات والأدوات المكتبية، مضيفًا «هناك 10 شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للملابس مشاركة بالمعرض».

مشاركة 6 بنوك مصرية وشركات خدمات مالية بالمعرض

وأضاف «نبيل»، أن هناك 6 بنوك وشركات للخدمات المالية، خاصة التقسيط، مشاركة في المعرض وهي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني QNB وشركة فاليو لخدمات التقسيط.

خدمات التقسيط من البنوك وشركات الخدمات المالية

وتابع: «شاركت شعبة الاتصالات بالمعرض عبر إطلاق تطبيق خدماتي، المسؤول عن تحويل الأموال، مع عرض خاص بهذا العام وهو منح كل طالب يقوم بتحميل التطبيق 50 جنيها تخصم من المصروفات الدراسية».

البنوك تتيح سداد أقساط المدارس

كما أشار «نبيل»، إلى عروض البنوك من خلال معرض «أهلاً مدارس»، من إتاحة خدمات التمويل لسداد المصروفات المدرسية للتلاميذ والطلاب على أقساط، بجانب إمكانية شراء المستلزمات الدراسية من العارضين على البطاقات الائتمانية وغيرها وتقسيطها أيضاً.