جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طفل وسط الزراعات بالبحيرة

تكثّف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل ادعاء اعتداء من آخرين، وذلك وسط الزراعات بعزبة الشوشة التابعة لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وجرى نقل جثة الطفل داخل مستشفى حوش عيسى وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالعثور على جثة طفل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بالعثور على جثة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وسط الزراعات بعزبة الشوشة التابعة لقرية الكوم الأخضر التابعة لدائرة المركز.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لطفل «ياسين أحمد محمد صالح» 4 سنوات مقيم في عزبة الشوشة التابعة لقرية الكوم الأخضر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط إدارة البحث الجنائي وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة مقتل الطفل وضبط مرتكبيها، والسلاح المستخدم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، قال محمد سعيد الفقي محامي بالجنايات، لـ«الوطن»، إن العقوبة المتوقعة في حال كونها مشاجرة تكون ما بين «5 إلى 10 سنوات»، وفي حال قتل عمد تكون العقوبة المتوقعة هي الإعدام وتأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.