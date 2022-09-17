مصرع طفل في بالوعة صرف صحي بسوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل، إثر سقوطه في «بلاعة صرف صحي» أثناء سيره في الطريق بمنطقة الكراعي، وجرى استخراج الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

سقوط طفل داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمدرية أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة المراغة من الأهالي بسقوط طفل داخل بيارة للصرف الصحي، كانت مفتوحة، ناحية منطقة المراعي دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع الطفل «م أ» 4 أعوام، نتيجة سقوطه داخل «بلاعة صرف صحي»، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المراغة المركزي.

انتشال الجثة

وجرى انتشال جثة الطفل بمعرفة الأهالي، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة مباشرة التحقيق.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي سوهاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماعهم خبر الوفاة، خاصة أن هذه الحالة تعتبر الثانية في هذا الأسبوع.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»: إن طفل سقط داخل خزان صرف صحي خاص بعمارات «الإيواء» السكنية بمنطقه الكراعي، مشيرا إلى أن هذه العمارات ليست متصلة بشبكات الصرف، وهو خزان تجميعي للعمارات سكنية ولا يتم كسح هذه «البيارات» بمعرفة الشركة وإنما بمعرفة الأهالي والشركة ليس لها شان بهذا الحادث.