التفاصيل الكاملة لغرق شخصين في بني سويف.. «سقطا من معدية نيلية»

الساعة دقت الثامنة وخمس دقائق صباح الجمعة، رجال وسيدات وأطفال، سيارات ودراجات نارية بأنواعها ينتظرون أمام مرسى معدية نيلية بقرية كفر الجزيرة التابعة لمجلس قروي أشمنت بمركز ناصر شمال بني سويف، بينما وصلت المعدية لتفريغ حمولتها في الجانب الشرقي للنيل، لتعود لتحميل حمولة أخرى، وهكذا يتكرر الأمر عشرات المرات يوميًا.

تفاصيل سقوط طفل ومدرس من المعدية

رست المعدية في مكانها وبدأت في تحميل الركاب ووسائل النقل الخفيفة، وبدأ عامل المعدية في غلق أبوابها استعدادا للتحرك إلا أنه نظرًا لتدافع الأهالي فُتح باب المعدية من اتجاه النيل وسقط عدد من المواطنين بدراجاتهم النارية، قبل أن يغرق طفل ومدرس، وما زال البحث جاريًا عن جثتيهما، بينما يجرى انتشال آخرين بمعرفة رجال الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، وكذلك انتشال 9 دراجات نارية من المياه.

بلاغ بسقوط مواطنين من معدية نيلية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ناصر يفيد بسقوط عدد من المواطنين من معدية نيلية في اشمنت، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإنقاذ النهري والاسعاف إلى مكان الحادث وانتشال الجثامين ونقل اي مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لانشات الإنقاذ النهري ببني سويف تمشط مجرى النيل

وانتقل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من اللانشات المزودة بالغواصين للبحث عن غرقى، حيث كشفت التحريات الأولية للحادث عن غرق طفل في عمر 9 سنوات يدعى مراون محمد كامل، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى ومدرس يدعى محمد إبراهيم داهش، 58 سنة ومقيم قرية الرياض بمركز ناصر.

محافظ بني سويف يوقف معدية أشمنت عن العمل

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإيقاف عمل معدية مركز اشمنت بعدما شهدت غرق شخصين بسبب التزاحم، لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأفاد علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، أن المعدية مرخصة من النقل النهري بوزارة النقل والمواصلات، والترخيص سار حتى 27 يناير المقبل، قبل أن يقرر محافظ بني سويف وقفها عن العمل.

أهالي ضحيتي معدية أشمنت في انتظار جثمانيهما

وأمام شاطئ النيل بمكان الحادث تجمع المئات من أهالي الضحايا في حالة من الحزن في انتظار انتشال الجثمانين حيث انضم عدد من الصيادين بالمنطقة رجال الإنقاذ النهري في البحث عنهما بالمجرى المائي.

وانتقل عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى مكان الحادث وهم النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد جنيدي والدكتورة منى عبد الله والنائب عبد الحكيم مسعود أعضاء مجلس النواب، لمتابعة الحادث وملابساته، فيما قرر النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف قرار بتأجيل احتفالية التصفيات النهائية بأمانة مركز ناصر بدوري مستقبل وطن تضامنا مع أسر ضحايا الحادث.