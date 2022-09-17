الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي جنوب العاصمة «دمشق»، وفقا لما ذكرتاه قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام سورية، أشارت في وقت سابق، إلى ضربات إسرائيلية على محيط دمشق.

التليفزيون السوري: عدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية

وقال التلفزيون السوري، إن دوي الانفجارات التي سمعت في «دمشق» ناتجة عن عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة، مضيفا إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وتسقط عددا منها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت التليفزيون السوري، إلى أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية، مضيفة أن وسائل الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان.