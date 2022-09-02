الاحتلال يواصل انتهاكاته في فلسطين.. و«دمشق» تتوعد «تل أبيب»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، من عمليات اقتحامات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، كذلك الغارات التي استهدفت مطارات في سوريا، أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 5 جنود سوريين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا، يدعى «أحمد مصطفى عوايصة»، من «وادي الفارعة»، خلال مروره بحاجز زعترة جنوب نابلس، أثناء توجهه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت القوات فتاة فلسطينية.

استدعاء نائب مدير الأوقاف الإسلامية

وانطلقت دعوات للحشد والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بـ«المسجد الأقصى المبارك»، اليوم الجمعة، وحثت الدعوات، الفلسطينيين على تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأمس الخميس، استدعت قوات الاحتلال نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، بعد غد الأحد، للتحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبه، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس، أن «تل أبيب» ستشتري 4 طائرات للتزود بالوقود «بوينج كي سي-46»، لسلاحها الجوي من شركة «بوينج»، الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 927 مليون دولار، ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليم الطائرات الجديدة في 2025.

وفي سوريا، قالت وزارة النقل، في بيان، إن كوادرها الفنية، واصلت إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف «مطار حلب الدولي»، أمس الأول، الأربعاء، لإعادته للخدمة بشكل كامل بدءا من اليوم الجمعة.

إصابة 5 جنود سوريين جراء القصف الإسرائيلي

كان نائب رئيس «المركز الروسي للمصالحة»، أوليج إيجوروف، أعلن أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 3 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن 6 مقاتلات تكتيكية «إف-16» تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت بـ 8 صواريخ موجهة و8 قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ودمشق الدولي دون دخول الأجواء السورية.

وأضاف إيجوروف، أن 5 جنود سوريين أصيبوا جراء القصف، كما أسفر القصف عن تدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية «إس-125»، ومستودعا معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

الخارجية السورية: «دمشق» لن تصمت

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن إسرائيل تلعب بالنار، وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير، مشيرا إلى أن «دمشق» لن تصمت على الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن.