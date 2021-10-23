الداخلية توزع حلوى المولد على نزلاء دور رعاية الأيتام بالقاهرة والجيزة

تواصل وزارة الداخلية، تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، في إطار الدور المجتمعي الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وفي هذا الإطار، أوفدت وزارة الداخلية، مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من «دور الأيتام – دور الأيتام من ذوي القدرات الخاصة - المركز النموذجي للمكفوفين» بالقاهرة والجيزة؛ للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

توزيع حلوى المولد على دور الأيتام

وأشار بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، إلى توزيع عدد من الهدايا العينية «حلوى المولد النبوي» على الأطفال وذويهم، الأمر الذي أشاع مناخًا من البهجة في نفوسهم، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.