بدء تلقي التماسات الطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية في سوهاج

بدأت المدينة الجامعية بجامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات الالتماس من الطلاب الجدد والقدامى، عقب صدور نتيجة التقديم بالمدن الجامعية.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية بجامعة سوهاج لـ«الوطن»، إنه سيتم قبول الالتماسات بدءً من اليوم الثلاثاء حتى 20 سبتمبر الجاري.

تقديم الالتماس ورقيًا

وأضافت «زايد»، أنه سيتم تقديم الطلبات ورقيًا عبر مباني المدن بجامعة سوهاج، على أن يُوضح بكل طلب سبب الالتماس.

وبحسب «زايد»، يرتكز التماس الطلاب الجدد على محل الإقامة والسن، حيث يشترط أن يبعد محل الإقامة أكثر من 25 كيلومترا عن جامعة سوهاج، أما التماس الطلاب القدامى فيُبت فيه بناء على التقدير بالفرقة الدراسية السابقة، إذ تقبل المدن الجامعية الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا فما أكثر.

طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

وأضافت «زايد»، أنه تم غلق باب التقديم للمدن الجامعية يوم 10سبتمبر الجاري، ولم تصدر أي تعليمات حتى الآن من المجلس الأعلى للجامعات بفتح التقديم مرة أخرى لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.