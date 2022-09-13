السجن المشدد 10 سنوات لعامل أطلق النار على شخصين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري واستعراض القوة والعنف معهما، وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز العسيرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

المتهم أطلق النار على المجني عليهم في الطريق العام

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عندما أطلق (ع . م) أعيرة نارية بالطريق العام صوب كلا من (إ . أ)، و(إ . ص)، لترويعهما بسبب وجود خلافات جيرة بينهم.

النيابة: المتهم عرض حياة جيرانه للخطر

ووجهت النيابة لـ(ع . م)، تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، وتهديد المجني عليهما (إ . أ)، و(إ . ص)، بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر، بسبب خلافات بينهما، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.