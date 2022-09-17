تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

أحيا النجم تامر عاشور حفلًا غنائيًا ضخمًا في الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى المطلة على البحر، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مثل «تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع» وغيرها من الأغاني، حيث استمر في الغناء ما يقرب من ساعة ونصف الساعة.

عاشور يطرح أغنيته الجديدة «هي الناس»

وطرح النجم عاشور أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان «هي الناس» وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.

وأغنية «هي الناس» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع موسيقي أنور عمرو.

وطرح تامر عاشور مؤخرًا ألبومه الجديد الذي حمل عنوان «تيجي نتراهن» والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحرص خلاله على التنويع في أشكال الأغاني وتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكانوا سببا من أسباب الألبوم ومن أبرزهم أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، محمود عليم، جمال الخولي، أدهم معتز، عمرو الخضري وغيرهم.