«القرش»: زراعة 3.6 مليون فدان بالقمح.. والموسم كان استثنائيا

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، وجود اهتمام كبير من الدولة لتطوير قطاع الزراعة ضاربًا المثل بالتوسعات الزراعية، والمشروعات القومية لزيادة المساحة المنزرعة وتطوير الأراضي القديمة وتطوير لانتاجية الفدان والفلاح ووحدة المياة، مشددًا على أن كل ذلك ينعكس على زيادة حجم المتاح من المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها نباتي وحيواني وداجني وسمكي.

يتم تصدير ما يزيد عن احتياجات المواطن المصري

وأوضح «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يتم تصدير ما يزيد عن احتياجات المواطن المصري، وأصبح هناك فرص تصديرية بالتنسيق مع مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية غزت العديد من أسواق العالم، اخرها السوق اليابانية والباكستني والصيني والاتحاد الأوربي والأمريكتين لافتًا إلى أن كل أسواق العالم تستورد المنتجات الزراعية المصرية مؤكدًا تفوق لعدد من هذه المنتجات مثل البرتقال والموالح والتي تتصدر قائمة الصادرات الزراعية.

تضاعف الصادرات المصرية

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حدوث تضاعف لصادرات البطاطس وزيادة في حجم صادرات الفرولة المجمدة والبصل والثوم، مشيدًا بالمجهود الذي يقوم به الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن موسم زراعة القمح الماضي كان موسمًا استثنائيًا بزرعة 3 مليون و659 ألف فدان مشيرًا إلى أن الدولة حددت سعر استرشادي 1000 جنيه لأردب القمح قبل موسم الزراعة بشهر معتبرًا أنها ستمثل زيادة دخل للفلاح مؤكدًا توزيع أنواع جيدة من تقاوي القمح لتحقيق أعلى كمية من المحصول.