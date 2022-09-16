«الزراعة»: صادرات مصر تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022، والتي بلغت نحو 4 ملايين و700 ألف و732 طنًا من المنتجات الزراعية.

الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية

وأكد أنّ أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و630 ألفًا 468 طنًا، إضافة إلى تصدير 843 ألفًا 632 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 312 ألفًا و415 طن بصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات.

البطاطس في المركز السادس

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألفًا و319 طنًا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألفًا و373 طنًا، فيما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 ألفًا و784 طنًا، بينما جاءت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفًا و038 طنًا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 ألفًا و612 طنًا.

وحصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 28 ألفًا و800 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 ألفًا و827 طنًا، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و425 طنًا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طنًا، وحصلت الجوافة على المركز الـ13 في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طنًا.