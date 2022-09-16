الزراعة: تصدير 4.7 مليون طن منتجات لـ150 دولة حول العالم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر اهتمت بتطوير قطاع الزراعة بشكل ملحوظ من خلال زيادة المساحات المنزرعة في مصر وإنتاجية الأرض، والذي أدى بدوره لزيادة حجم الإنتاج الكلي من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، لافتا إلى أن الهدف الوصول لأعلى نسبة من الأمن الغذائي المصري وتصدير الفائض عن حاجة المواطنين.

حجم الجهود المبذولة في القطاع الزراعي

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، والمذاع على قناة «dmc» أن وزارة الزراعة نجحت في تصدير 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية بما يؤكد حجم الجهود المبذولة في القطاع الزراعي برغم جائحة كورونا والأزمات الدولية التي أثرت على حركة التجارة العالمية، إلا أن المنتج الزراعي المصري لديه القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تصدير المنتجات المصرية لـ150 دولة

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن هناك أكثر من 350 منتجا زراعيا يتم تصديرها لأكثر من 150 دولة حول العالم، بالإضافة للمصنعات الغذائية التي ترفع من القيمة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، موضحا أن هناك تنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري الدولي في الخارج أدى لزيادة نسب تصدير المنتجات المصرية وأبرزها الموالح والبطاطس بزيادة متتالية كل عام.

مشروعات كبرى في الزراعة

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مشروعات كبرى نفذتها الدولة أدت لزيادة الإنتاج بشكل عام، بالإضافة لتشديد الرقابة على جودة المنتجات وتطوير المعامل والجهات الرقابية داخل وزارة الزراعة وحصولها على الاعتماد الدولي، إلى أن أصبحت معامل مرجعية على المستوى العالمي.