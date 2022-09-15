«الزراعة» تصدر تقريرا بأنشطة معهد أمراض النباتات خلال أغسطس الماضي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا تضمن ملخصا حول أهم أنشطة المعهد، الخدمية والبحثية والإرشادية والإنتاجية خلال أغسطس الماضي.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه جرى خلال شهر أغسطس، وفيما يتعلق بمتابعة الحالة المرضية للمحاصيل، المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظات الأكثر زراعة للذرة لرصد الحالة المرضية ومتابعة تنفيذ التوصيات بالخاصة بالمكافحة، فضلا عن المرور على زراعات قصب السكر بمحافظتي الأقصر وقنا للوقوف على الحالة المرضية للمحصول وإعطاء العلاجات الملائمة، كذلك المرور على زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة.

أضاف أنه جرى المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والغربية والنوبارية بالبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

وتابع: «جرى المرور على محافظات البحيرة والقليوبية والجيزة والغربية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الموالح والعنب والكمثرى، وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة، كذلك المرور على زراعات النخيل بتوشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة».

أوضح مدير المعهد أنه بالنسبة لأنشطة الإرشاد والتدريب، جرى تنفيذ دورة تدريبية بعنوان «المكافحة المتكاملة لأهم الأمراض الزراعات المحمية بمحافظة الوادي الجديد» في مركز الخارجة، كذلك جرى تنفيذ دورة تدريبية بعنوان« الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض النباتية في المحاصيل الحقلية والبستانية بمحافظة الوادي الجديد» بمركز الداخلة، وتنفيذ دورة تدريبيه بعنوان «تشخيص اهم الامراض التي تصيب أشجار الفاكهة والطرق الحديثة لمكافحتها» بمقر المعهد بالجيزة.

وجرى تنفيذ أيام الحقل في أمراض بعض المحاصيل بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن حقول أمراض الذرة الشامية بمحافظات ( النوبارية – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية – السويس – الغربية – المنوفية – الشرقية).

تدريب طلاب من الجامعات المصرية المختلفة

وأشار إلى تدريب حوالي 1655 طالبا من الجامعات المصرية المختلفة، على مدار الشهر، حول التقنيات الحديثة للمعهد وعلى الأمراض التي تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها، فضلا عن التقنيات الحديثة للمعهد، وعلى الأمراض التي تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها.

نشر 10 بحوث في مجلات علمية دولية

وقال إنه جرى نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية، كذلك تم فحص عدد (546) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، إضافة إلى فحص عدد (117) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الاشتراك في أعمال 10 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بمواني الوصول المختلفة، وفحص عدد (26) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد (32) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.