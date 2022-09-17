بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة سفيرة لدى الإمارات.. ومصرع 3 أطفال بـ«لويزيانا»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أبرزها، ترشيح الرئيس جو بايدن، لـ ‏مارتينا آنا تكادليك سترونج، لمنصب سفيرة بلاده المقبلة لدى الإمارات، وأمنيا، تمثل في وفاة 3 أطفال فلسطينيين أشقاء، جراء تعرضهم لحريق اشتعل بمنزل عائلتهم في ولاية «لويزيانا» جنوب شرقي البلاد.

سترونج قائمة بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في السعودية

وأمس الجمعة، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن، رشح الدبلوماسية المخضرمة سترونج، لمنصب السفيرة فوق العادة المفوضة لدى الإمارات، مضيفة في بيان صحفي، أن «سترونج» عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم برتبة وزير مستشار، وتعمل حاليا قائمة بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، طلبت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، من محكمة الاستئناف رفع أمر يمنع المدعين من مراجعة وثائق سرية جرى العثور عليها في منزل رئيس البلاد السابق دونالد ترامب «منتجع مار أيه لاجو» بفلوريدا في أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ولقي 3 أطفال فلسطينيين أشقاء من بلدة «ترمسعيا» شمال شرقي «رام الله»، مصرعهم أمس الجمعة، جراء تعرضهم لحريق اشتعل بمنزل عائلتهم في «جريتنا» بولاية «لويزيانا» جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان الوالدين في العمل.

وقالت مصادر محلية، إن الضحايا: فتاة تبلغ من العمر «15 عاما»، وشقيقها الأصغر 7 أعوام، والأصغر عامين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية، وأشار أحد عناصر قوات الإطفاء، إلى العثور على اثنين من الضحايا في الطابق العلوى والآخر في السفلي.

تراجع مؤشر «الدولار» بـ 0.1%

واقتصاديا انخفض مؤشر «الدولار» مقابل سلة من 6 عملات بشكل طفيف خلال تعاملات أمس، وتراجع المؤشر 0.1%، ليسجل إلى 109.68، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، توقع المستثمرون، مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» تشديد السياسة النقدية بقوة، كما توقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمجلس، وربما بـ 100 نقطة أساس.

بايدن: وضع مخطط لاستثمار 45 مليون دولار في الطاقة مع جنوب إفريقيا

وارتفع مؤشر «الدولار»، 0.6% خلال الأسبوع، ونحو 15% في العام الجاري حتى الآن، فيما أعلن بايدن، اليوم السبت، بعد اجتماعه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنشاء فريق عمل استثماري مشترك بين البلدين، وأوضح «البيت الأبيض» في بيان، أن الرئيس الأمريكي، أعلن وضع مخطط لاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في مجال الطاقة.