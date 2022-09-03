«إف بي آي»: العثور على 11 ألف وثيقة حكومية داخل منزل ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، العثور على أكثر من 11 ألف وثيقة حكومية داخل منزل رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، في فلوريدا في 8 أغسطس الماضي، بينها 48 وثيقة سرية، وفقا لسجلات محكمة امريكية.

48 ملفا فارغا ضبط في منزل ترامب «سرية»

وأضاف «إف بي آي»، أن 48 ملفا فارغا ضبطت في منزل ترامب صنفت على أنها سرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «سكاي نيوز»، إن الكشف عن سجلات المحكمة الذي أمرت به القاضية أيلين كانون في «وست بالم بيتش»، جاء غداة سماعها المرافعات الشفوية لمحامي ترامب وأكبر ممثلين للادعاء في مكافحة التجسس بوزارة العدل الأمريكية بخصوص ما إذا كان ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل «مار أيه لاجو» بناء على طلب الرئيس السابق.

تأجيل الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي

وأرجأت القاضية كانون، على الفور الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي، وقالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل، فيم شكك وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار، الذي عينه ترامب، في فائدة مثل هذا التعيين.

وأعرب بار في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن اعتقاده أنه في هذه المرحلة، مضيعة للوقت، بما أن «إف بي آي» قد أطلعوا بالفعل على الوثائق، مضيفا أنه لا يرى سببا مشروعا لامتلاك الرئيس السابق وثائق في منزله إذا كانت سرية.

ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها سرية للغاية، و54 بأنها سرية، و31 بأنها خاصة، كما كان هناك 90 ملفا فارغا، منها 48 عليها علامة سرية، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان-المساعد العسكري، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.