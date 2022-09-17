ارتفاع حصيلة انهيار عمارة «اللويبدة» بالأردن إلى 14 وفاة

أخلت فرق الإنقاذ الأردنية، الجثة الأخيرة من تحت أنقاض المبنى المنهار بالعاصمة «عمان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عمليات البحث استمرت 84 ساعة

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية «الأمن العام»، إنه تم إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض مبنى «اللويبدة» المنهار وسط العاصمة، ليترفع حصيلة الحادث إلى 14 وفاة و10 إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن عمليات البحث التي استمرت 84 ساعة، مرت بمراحل صعبة ومتعددة للعثور على جميع المحاصرين تحت الأنقاض، مؤكدا أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين.

وفي وقت سابق، قالت مديرية «الأمن العام» الأردنية، إن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين تحت أنقاض المبنى السكني، منذ وقوع الحادث يوم الثلاثاء الماضي.

توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى

وكان مدعي «عام عمان»، قرر في وقت سابق، توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة.

وأشار نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية في الأردن توفيق كريشان، خلال تفقده موقع حادث الانهيار، إلى أن جهود البحث ساهمت في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص.

من جانبه،، نقل رئيس «الديوان الملكي الهاشمي»، يوسف حسن العيسوي، نيابة عن الملك عبد الله الثاني، تعازي الأخير إلى ذوي ضحايا حادث انهيار مبنى «اللويبدة»، معربا خلال زيارته إلى بيوت العزاء، عن تعازي ومواساة العاهل الأردني، لذوي الضحايا في مصابهم.