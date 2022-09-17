سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك العاملة بالسوق المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت، فضلًا عن باقي أسعار العملات الأخرى التي يتم تداولها في السوق والشارع المحلي، التي يُقبل قطاع عريض من المواطنين على متابعة سعرها يوميًا.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم، ليسجل نحو 5.27 جنيه للشراء و5.28 جنيه لحركة البيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وداخل البنك المركزي يباع اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي بنحو 5.2951 جنيه، وسعر 5.2739 جنيه للشراء، وذلك في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفق مواقع البنوك الالكترونية، استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية، ليسجل سعر البيع 5.29 جنيه مقابل 5.17 جنيه للشراء في المصرف المتحد، وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.25 جنيه للشراء، مقابل 5.29 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 5.27 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 5.29 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 5.18 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات بـ5.15 جنيه للشراء مقابل 5.17 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.