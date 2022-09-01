سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1 سبتمبر.. تذبذب واضح في بداية التعاملات

تذبذب سعر الدرهم الإماراتي، بين الانخفاض والاستقرار في عدد من البنوك العاملة بمصر في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفضت الأسعار في البورصات العالمية بنسبة 0.01% خلال التداولات، وفق تقارير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

أعلى سعر الدرهم الإماراتي

وعقب تحديثات البنوك لأسعار العملات، اتضح أنّ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر يشهد تخبطا في الأسعار، استقر في بعضها وانخفض في أخرى، إذ جاء أعلى سعر للصرف في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.24 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، بينما تفاوتت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، وجاء أقل البنوك سعرا في أسعار العملة عند المصرف المتحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

- بنك مصر: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك بلوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك المشرق: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- البنك المصري لتنمية الصادرات: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك الإمارات دبي الوطني: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- المصرف العربي الدولي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك فيصل الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد: 5.12 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- بنك مصر إيران للتنمية: 5.15 جنيه، و5.25 جنيه للبيع.