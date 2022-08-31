تحركات في سعر الدرهم الإماراتي وسط انخفاضات في السوق العالمي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، انخفاضا في البنوك المصرية وفي الأسعار العالمية خلال بدء تعاملات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، إذ انخفض السعر في البورصات العالمية بنسبة 0.01% خلال التداولات، وفق تقارير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

البنوك الأعلى والأقل في سعر الدرهم الإماراتي

وذكرت البنوك في تقارير أسعار العملات، أن سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، قد استقر في بعضها وانخفض في أخرى، إذ جاء أعلى سعر للصرف في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.24 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، بينما تفاوتت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، وجاء أقل البنوك سعرا في أسعار العملة عند المصرف المتحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

- بنك مصر: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك بلوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 5.12 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية: 5.15 جنيه، و5.25 جنيه للبيع.