سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

يحرص الكثيرون على متابعة تحركات سوق العملات مع بدء التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، ومنها سعر الدرهم الإماراتي، خاصة أنه هناك الكثير من المصريين الذين يعملون في الإمارات ويرغبون في ارسال الأموال لذويهم في مصر، لا سيما قبل بدء الدراسة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 4 سبتمبر، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر العملة الكويتية في بنك مصر اليوم، 5.22 جنيه للشراء، مقابل 5.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي بـ 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «cib مصر»، نحو 5.22 جنيه للشراء مقابل 5.24 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أعلى سعر له داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجلت العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان اليوم 5.18 جنيه للشراء، مقابل 5.24 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 5.22 جنيه للشراء، مقابل 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم، 5.21 جنيه للشراء، مقابل 5.24 جنيه للبيع.