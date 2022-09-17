إقبال على كورنيش بنها بعد تطويره.. والأهالي: منظره يشجع على التمشية (فيديو)

طوّرت محافظة القليوبية كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وبدأت أعمال التطوير من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، إذ جرى تزويد الممشى بمقاعد وممرات لذوي القدرات الخاصة وتطوير السور وتدعيمه بالرخام.

إحدى سكان بنها: «الكورنيش بقى يشجع نتمشى عليه»

وقال أحد سكان مدينة بنها وفق تقرير تلفزيوني عن ممشى النيل بكورنيش مدينة بنها بالقليوبية، قدمته سالي توراد، مراسلة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»: «التطوير جميل وشكل الكورنيش بقى حلو، وبقى في زرع والشكل العام بقى أفضل، الدنيا كانت مش لطيفة في الأول بس كل حاجة اتظبطت»، فيما قالت فتاة من سكان مدينة بنها: «المكان بقى شكله أحلى، والكورنيش بقى شكله أحسن وشجع الناس إنها تخرج تتمشى عليه».

سكان بنها: منظر الكورنيش أصبح جميلا في الليل

وقال شاب آخر من سكان مدينة بنها: «الكورنيش شكله بقى أحسن وبقى فيه اهتمام، وسكان بنها بقى فيه إقبال منهم على الكورنيش بعد تطويره، لأنه قبل كدا مكانش في اهتمام كبير بالخروج على الكورنيش»، وقالت فتاة أخرى من سكان مدينة بنها: «الأول مكناش بنخرج ولا بنعرف نمشي في الكورنيش لأنه الطرق مكانتش ممهدة زي دلوقتي، لكن دلوقتي كل حاجة بقت حلوة وبنقدر نمشي فيه».

وقالت إحدى مواطني مدينة بنها: «هو مكانش كويس في الأول ولكن دلوقتي بدأوا يحسنو فيه كتير جدا وبيبقى شكله أحسن بالليل وبيبقى زحمة من الإقبال عليه بعد التوسعات اللي حصلت فيه».