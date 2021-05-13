محافظ القليوبية يتابع غلق كورنيش وحدائق بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق خلال عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة، موجها بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدد محافظ القليوبية، مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة، بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرا أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد علام، نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.