محافظ القليوبية يتفقد كورنيش بنها والشوارع الجانبية.. ويوجه بحملة لإزالة الإشغالات

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها جولة تفقدية لكورنيش مدينة بنها، ووجه بالتنسيق لشن حملة مكبرة لازالة أي من مظاهر التعدي والإشغالات خاصة من المحلات والكافيهات الموجودة علي الكورنيش والتي تستغل أرصفة المشاه وتغلق الشوارع الجانبيه المؤدية لمنطقة الفيلات.

كما وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية نحو المحلات التي تستغل الشارع العام وتتسبب في عرقلة المرورية مؤكدا أنه لن يسمح بأي اشغالات أو مظاهر عشوائية.

محضر لكافية أزال عمود إشارة مرور

ووجه المحافظ بتحرير محضر لأحد الكافيهات قام بإزالة عامود مخصص لاشارة المرور والعلامات الإرشادية ومحضر آخر لأحد المحلات قام بسرقة التيار الكهربي وعمل وصلة عشوائية، وشدد المحافظ بضرورة التنسيق مع المرور وشرطة الكهرباء لاكتشاف تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

النظافة والتجميل بكورنيش بنها

وتابع «الهجان» أعمال النظافة والتجميل بكورنيش مدينة بنها والممشى الموجود به لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسا لائقا وحضاريا للمواطنين، والتقى بعمال النظافة والمشرفين بالكورنيش ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال مؤكدا على توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على النزول للشارع والإهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على خلق أماكن متعددة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدن مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطوير كورنيش مدينة بنها بإستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية مناشدا المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال الحفاظ على نظافة الكورنيش والشوراع وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة والتعامل بإيجابية مع أي مواطن يقوم بسلوك غير حضاري ويلقي القمامة على الأرض.