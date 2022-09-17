إصابة 17 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

أصيب 17 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، من خلال اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، على طريق «فاقوس - أكياد» بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم تقع أي حالة وفاة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

تجنب الحوادث على الطرق

وقال اللواء أحمد الشاهد، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن هناك عدة نصائح لتجنب وقوع الحوادث المرورية على الطرق، أهمها التأكد من حالة المحرك قبل السير، وفحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، فضلًا عن التأكد من أن مياه المبرد موجودة بشكل مستمر في السيارة، وفحص محرك السيارة إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه.