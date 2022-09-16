تشييع جنازة الطفل «محمد» ضحية حادث الدهس على طريق جمصة بالدقهلية

شيّع أهالي قرية «الدمايرة» مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم جنازة طفل لقي مصرعه بعد أن دهسته سيارة ملاكي ودخلت إلى محل بقالة من شدة سرعتها على طريق «المنصورة – جمصة» الدولي بمحافظة الدقهلية، وسط انهيار والدته التي أبكت الحضور من شدة حزنها، وتأثر أهالي القرية لهذا الحادث الأليم، والذين شيعوا ابن عم المتوفي منذ حوالي شهر في حادث تصادم أيضا.

وصلت جثة الطفل «محمد علي العيسوي، من عائلة عنبه، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي من قرية الدمايرة، مركز بلقاس إلي مسجد القرية بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسلمته أسرته لتشيعه إلى مثواه الأخير، بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليه.

انهيار والدة الطفل محمد أثناء تشييع الجنازة

وانهارت والدة الطفل محمد فور وصول الجثمان ولم تتوقف عن الصراخ المتواصل، وتصرخ وهي تردد «يا محمد يا ابني، ولا إله إلا الله» وهو ما أبكى الحضور في الجنازة، فلم تهدأ الأم ولم تكف عن البكاء على فراق ابنها، منذ أن عرفت بوقوع الحادث.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

وقال خالد عبد المقصود، أحد شهود العيان، إن الطفل محمد علي العيسوي، كان يسير في طريقه علي طريق جمصة الدولي، وجاءت سيارة مسرعة فصدمته من الخلف، ودخلت علي محل بقالة فحطمت أجزاء منه، وتوفي الطفل في الحال، وتجمع المئات من أهالي القرية في حالة من الحزن الشديد من وقوع الحادث.

وأضاف عبد المقصود لـ«الوطن» إن الطفل محمد سبقه ابن عمه، والذي توفي في حادث سير أيضا منذ حوالي شهر مما كان له واقع أليم علي أهالي القرية جميعا.

ورود بلاغ بمصرع طفل على طريق جمصة

وكان مأمور مركز شرطة بلقاس، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة ، بوقوع حادث تصادم علي طريق جمصة الدولي مما تسبب في مصرع الطفل محمد علي العيسوي، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وتسليمه لذويه.