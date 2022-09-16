حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي.. خروج 4 مصابين من المستشفى

أسفر حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة آخر نقل ثقيل، ونقلت الجثث إلى مستشفى كفر الدوار العام والمصابين إلى ذات المستشفى.

الحالة الصحية لمصابي حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي

وتنشر «الوطن» الحالة الصحية لمصابي حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي، حيث أصيب رمضان محمد سيف، مدرس، بكسر مضاعف في الحوض وجروح شديدة في الوجه، عصام عبد التواب، مصاب باشتباه نزيف في الرئة وتجمع هوائي، محمد رمضان عبدالوهاب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف على المخ، فيما تماثل 4 حالات من الـ 7 مصابين للشفاء وغادروا المستشفى.

أسماء ضحايا حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي

وأسفر حادث كفر الدوار اليوم على الطريق الزراعي عن وفاة 7 أشخاص من مستقلي السيارة الميكروباص وجري استخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم، وهم: السيد محمد حسن، 40 سنة، مرسي محمد مرسي، 34 سنة، وفايزة إبراهيم شكري 70 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية، ويحيى موسى آدم، 37 سنة، وعاطف فتحي عبد الحميد، 50 سنة، وأحمد سامي محمد، 25 سنة.

يذكر أن ضحايا ومصابي حادث كفر الدوار اليوم جميعهم من أبناء مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث خيم الحزن على أرجاء قرى ونجوع المركز اليوم إثر فقدان وإصابة 14 شخصا من أبنائه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مستشفى كفر الدوار العام يفيد استقبال المستشفى 7 جثث و7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات جراء حادث تصادم بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.