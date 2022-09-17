اليابان تحذر من إعصار «نانمادول».. انهيارات أرضية وفيضانات بالمنطقة الجنوبية

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، من إعصار نانمادول المتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الجنوبية غدًا، مما يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، وفقا ما نقلته شبكة «كيودو نيوز».

وذكرت الوكالة، أنها قد تصدر تحذيرا خاصا لمحافظة كاجوشيما وأجزاء أخرى من كيوشو، في وقت مبكر من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار غزيرة في تلك المناطق.

من المتوقع أن يصل سرعة الإعصار إلى 198 كيلومترًا في ساعة

وقال ريوتا كورورا، مدير التوقعات في الوكالة، في مؤتمر صحفي، إن الإعصار اشتد بسرعة منذ ليلة أمس وهو عاصفة خطيرة كما لم نشهدها من قبل.

ومن المتوقع أن يصل سرعة الإعصار إلى 198 كيلومترًا في الساعة مع هبوب رياح قصوى تبلغ 270 كيلومترًا في الساعة، مع أمطار غزيرة إلى أجزاء مختلفة من اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر 3 أيام حتى يوم الاثنين.

وتوقعت الوكالة، أن جنوب كيوشو قد يتلقى 500 ملم من الأمطار غدا، بينما قد تشهد منطقة شيكوكو توكاي في غرب ووسط اليابان ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار.