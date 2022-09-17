مشاجرة بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل عامل في أوسيم

لقي عامل مصرعه في مشاجرة شهدت إطلاق أعيرة نارية، في قرية تابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بإطلاق أعيرة نارية في قرية ومصرع أحد المتشاجرين نتيجة إصابته بطلق ناري.

القبض على طرفي المشاجرة

توجهت قوة أمنية بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تشاجر مجموعة من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية، نتج عنها مصرع عامل أصيب بطلق ناري.

نقلت سيارة إسعاف جثة المجني عليه إلى المشرحة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة المنتظرة بحق مرتكب الواقعة

ووفقًا لقانون العقوبات، قال ياسر سيد أحمد الخبير القانوني، إن المادة 240 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا، نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضاف ياسر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، في حال إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، على أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وأوضح الخبير القانوني، أنه إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب الذي أفضي إلى موت حسب قانون العقوبات والمادة 236 فإن العقوبة تكون بالسجن المشدد، أما إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وإذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، تكون العقوبة الإعدام حسب الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.