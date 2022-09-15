تفاصيل مقتل بائع على يد نجل شقيقه بسوهاج.. «مشاجرة انتهت بجريمة»

«تبادل لكمات وسباب بين شخصين، أحدهما وهو الأكبر سنًا يحمل سكينًا يغرزها في جسد الأصغر سنًا، ليصرخ الأخير: «خلاص ، خلاص ياعمي خلاص، ثم يجري بعيدًا ليلحق به الأكبر سنًا ويطعنه من جديد.

بتلك الكلمات بدأ «بهاء. م»، أحد شهود عيان حادث ميدان العارف بمحافظة سوهاج، حديثه لـ«الوطن»، حول المشاجرة التي اندلعت بين العم ونجل أخيه، وانتهت بمقتل العم، بعدما تمكن الشاب من انتزاع السكين من يد عمه وطعنه بها.

قتل المجنى عليه

وقال «بهاء»: «آخر مرة الولد شد السلاح الأبيض من يد عمه وطعنه في رقبته، ليضع فورًا المجنى عليه يده على موضع الطعنة، محاولًا وقف نزيف الدماء، وسار باتجاه المستشفى العام، وسقط صريعًا على بعد أمتار منها».

وعن إمكانية تدخل المارة في الشارع لإنهاء المشاجرة في بدايتها دون تطورها، قال: «العم كان ثائرًا وصوتهم عالي، وكل الناس كانت بتتفرج وخايفين نقرب، خاصة إن معاه سلاح أبيض، حتى ابنه متدخلش، وقولنا عيلة في بعضها، وكتير من الواقفين قالوا إنه ابن أخوه، والولد كان بيقوله فعلًا يا عمي».

في السياق، قالت «مودة، أ»، شاهدة عيان، إنها في أثناء توجدها بميدان العارف لشراء مستلزمات المدارس فوجئت برجل يسير والدماء تسيل من رقبته، ويضع يده عليها حتى سقط صريعًا، واحتضنه شاب صغير وأخذ يبكي، وعرفت من المجتمعين حوله أنه والده».

تفاصيل الحادث

كان بلاغ ورد لقسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوصول «أحمد م»، 44 سنة، بائع، ويقيم في دائرة مركز سوهاج «جثة هامدة»، إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى وجروح قطعية متفرقة بالجسم، لمستشفى سوهاج العام، و أفاد نجله المدعو «عبد الرحمن ا م ا»، 18 عامًا باتهام نجل عمه «فتحي ص م»، 29 عامًا بالتعدي على والده بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته وذلك لخلاف على ملكية محل ميراث بينهما بميدان العارف.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمه وتبين إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، وجرح سطحي بالذراع الأيمن واعترف بارتكاب الواقعة عقب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه تطورت لمشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بسلاح أبيض «كان بحوزة المجني عليه واستخلصه منه»، ما نتج عنه إصابته ووفاة عمه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أوضح أحمد شريف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل الخطأ خلال مشاجرة تتراوح من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات، بينما تصل عقوبة القتل العمد إلى المؤبد والإعدام، وذلك وفقًا لما تؤل إليه التحريات بالواقعة.

كما أوضحت نجلاء محمد، الباحثة في علم النفس بجامعة سوهاج، أن التكالب على الأموال يعمل على زرع الخلافات بين الأسرة الواحدة ليقطع كل طرف، أواصر الدم فيصبح الأخر غريبًا عن الأسرة، كما أن المجتمع أصبح متفرجًا يدعم الخلاف دون نبذه، داعية أفراد الأسرة الواحدة إلى إعلاء قيمة الرحمة والمودة.