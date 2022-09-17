موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «التعليم العالي» تناشد بسرعة التسجيل

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم الخميس، موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية والجدول الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يواصل استقبال الرغبات وفقًا للحدود الدنيا المعلنة.

موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وقال رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه الخميس المقبل آخر موعد لغلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022، مناشدًا جميع الطلاب بسرعة التسجيل للرغبات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي معهد أو كلية أن تستقبل طالبًا لم يُرشح لها من قبل مكتب التنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأعلى للجامعات حدد الحدود الدنيا، التي تمثلت في أن يتم التسجيل لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية «الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة والفنادق» بحد أدنى 60% فأكثر، وبالنسبة لطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «الصناعية والتجارية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية» ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي فإن الحد الأدنى لها 60% فأكثر.

«وأشار «عطا»، إلى أن الحد الأدنى لطلاب دبلوم المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات «الزراعية والصناعية والتجارية والسياحة والفنادق»، 60% فأكثر، وبالنسبة لطلاب دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، فإن الحد الأدنى 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض 75% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية 75% فأكثر.