تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. 4 كليات تربية واقتصاد منزلي في المحافظات

بدأ قبل ساعات قليلة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، الذي يستمر حتى يوم 19 سبتمبر من الشهر الجاري، طبقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويسعى الطلاب لمعرفة كليات التربية والاقتصاد المنزلي المتاحة في المحافظات للالتحاق بهما.

وأوضح تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أن هناك كلية تربية واحدة شاغرة أم الطلاب، وهي كلية التربية جامعة حلوان ومتاح بها جميع التخصصات، و3 كليات اقتصاد منزلي متوفرة في المحافظات، ليتساءل الطلاب عن أماكنها والتنسيق الخاص بها، وفيما يلي نوضح التفاصيل

كليات الاقتصاد المنزلي في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالمحافظات

فيما جاءت كليات الاقتصاد المنزلي في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والبالغ عددها، 3 في المحافظات، على النحو التالي:

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، قسم الملابس الجاهزة والنسيج والجلود وبدائلها.

- كلية الاقتصاد جامعة المنوفية قسم الملابس الجاهزة.

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش قسم الملابس الجاهزة والنسيج.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التنسيق هذا العام 2022 يتم وفق الضوابط الخاصة بالعام الماضي، جاء ذلك طبقًا لبيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.