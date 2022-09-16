يسعى العديد من الطلاب إلى معرفة آخر موعد في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد والذي بدأ من يوم الخميس الماضي وسط إقبال كبير من الطلاب لتسجيل رغباتهم بشكل يومي.

آخر موعد في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد

ويأتي آخر موعد في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات يوم الخميس الموافق 22/9/2022، ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني هنا على شبكة الانترنت.

كليات متاحة قبل آخر موعد موعد في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وعن الكليات المتاحة في تنسيق طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2022 طبقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي:

- كلية تكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان

كلية تكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة بني سويف

- كلية تكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس

كلية تكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

-برنامج إدارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

كليات اقتصاد منزلي متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية2022

وعن كليات الاقتصاد المنزلي المتاحة لطلاب التعليم الفني عام 2022 تأتي كالآتي:

- كلية الاقتصاد جامعة المنوفية قسم الملابس الجاهزة.

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش قسم الملابس الجاهزة والنسيج

- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، قسم الملابس الجاهزة والنسيج والجلود.

معاهد صحية متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2052

وعن المعاهد الصحية المتاحة للطلاب تأتي على النحو التالي:

- الفني الصحي بالإسكندرية

- الفني الصحي بالزقازيق

- الفني الصحي بالمنصورة

- الفني الصحي بأسوان

- الفني الصحي بسوهاج

- الفني الصحي بطنطا.

وتأتي كليات الآثار المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالآتي:

- كلية الآثار جامعة القاهرة،

- كلية الآثار جامعة الفيوم

- كلية الآثار جامعة أسوان

- كلية الآثار جامعة سوهاج

- كلية الآثار وجامعة قنا

- كلية الآثار جامعة الأقصر

- كلية الآثار جامعة دمياط

- كلية الآثار جامعة الزقازيق

- كلية الآثار جامعة مطروح

على أن يكون متاحا لهم بتلك الكليات الالتحاق بتخصصات ترميم آثار، وترميم معماري، وترميم دقيق.