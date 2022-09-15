موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. يبدأ من اليوم للطلاب

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الخاص بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، صباح اليوم، أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، معلنة أنّ تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ من اليوم حتى 22 سبتمبر الجاري، وهي الفترة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلبة الدبلومات الفنية 2022؛ لتسجيل رغابتهم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّه يحق لجميع طلبة الدبلومات الفنية تغيير رغباتهم أكثر من مرة، خلال تلك الفترة، دون أي عقبات، حتى يوم 22 سبتمبر، وبعد ذلك سيغلق الرابط الخاص بعملية تسجيل.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنّ التنسيق سيكون إلكترونيًا على غرار ما حدث في الأعوام السابقة، وسيكون متاحا أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، التقدم لـ7 جامعات تكنولوجية جديدة في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي جامعات تضم العديد من الكليات والأقسام المختلفة التي تؤهل جميع الخريجين من الطلبة للحياة العملية ومطالبات العصر الحديث.

وحددت وزارة التعليم العالي القواعد الخاصة للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وفق لنظام 3 سنوات، ونظام 5 سنوات، وهى جاءت كالتالي:-

قواعد قبول الشهادات الفنية من نظام 3 سنوات

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للخدمات الصحية، وذلك بالمعاهد الفنية للتمريض

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات

- المدارس الفنية التجارية المتقدمة.

- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ونظائرها.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية (فنيات التمريض).

- المعاهد الفنية للتمريض.

- مدارس التمريض نظام الخمس سنوات.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية.

- دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.

- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها).

ضوابط التنسيق

- قيام الطلبة بتسجيل رغباتهم برقم الجلوس والرقم السري.

- موقع التنسيق الإلكتروني، تم تفعيله من التاسعة صباحا وسيكون متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.