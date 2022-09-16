تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كل ما تريد معرفته عن الكليات المتاحة

6 أيام تفصلنا عن انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي انطلقت صباح أمس الخميس، وتستمر لمدة أسبوع وتنتهي 22 سبتمبر الجاري، وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول الفترة المتاحة لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات.

وتنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن التنسيق والكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022، مختلف المجالات وأنظمة الدراسة وفقاً للتالي:

1- تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري وفني وصناعي وزراعي وسياحة وفنادق نظام الثلاث سنوات، بمجموع يبدأ من 60% فأكثر.

2- تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق وخدمة اجتماعية، فضلاً عن دبلومات المعاهد المتوسطة، بمجموع يبدأ من 60% فأكثر.

3- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، للحاصلين على مجموع 75% فأكثر.

4- شعبة فنيات التمريض بدبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، للحاصلين على مجموع 75% فأكثر.

5- دبلوم المجمعي التكنولوجي المتكامل «السالزيان الدون بوسكو»، مركز التكنولوجيا المتميز بمجموع 60% فأكثر.

6- الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع أقل من 75% وحتى 65%، يتاح لهم التقدم بأوراقهم مباشرة إلى المعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، ويلتحقوا بالفرقة الثالثة مباشرة بهذه المعاهد.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022

وأزاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الستار عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022، موضحةً كافة المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية وهي:

1- مختلف كليات الفنون التطبيقية في جامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها.

2- كليات الفنون الجميلة شعبتي عمارة وفنون.

3- كليات التمريض.

4- كليات التجارة.

5- كليات الآثار شعبة ترميم الآثار.

6- التصوير وطباعة الأوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية.

7- كليات الاقتصاد المنزلي.

8- كلية التربية جامعة حلوان.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بالإضافة إلى طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية والتمريض، اختيار رغباتهم وتحديد موعد اختبارات القبول من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات حتى الانتهاء من اختيار الكليات والمعاهد المتاحة لكل طالب حسب المجموع الذي حصل عليه.

أماكن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّه يمكن للطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بطريقتين وهما:

1- من خلال جهاز الحاسب الشخصي للطالب في المنزل.

2- من خلال معامل التنسيق الإلكترونية في مختلف الجامعات بالمحافظات.